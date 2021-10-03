يستضيف ليفربول غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب في لقاء مرتقب على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وتقام المواجهة الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويغيب عن صفوف الريدز في لقاء اليوم الظهير ترينت أليكساندر أرنولد ولاعب الوسط الصاعد هارفي إيليوت.

تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة مانشستر سيتي اليوم:

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، كيرتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.