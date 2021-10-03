  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة مانشستر سيتي اليوم

تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة مانشستر سيتي اليوم

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 08:31
ليفربول يستقبل مانشستر سيتي في مباراة قمة مبكرة
ليفربول يستقبل مانشستر سيتي في مباراة قمة مبكرة

يستضيف ليفربول غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب في لقاء مرتقب على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وتقام المواجهة الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويغيب عن صفوف الريدز في لقاء اليوم الظهير ترينت أليكساندر أرنولد ولاعب الوسط الصاعد هارفي إيليوت.

تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة مانشستر سيتي اليوم:

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: جيمس ميلنر، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، كيرتيس جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

كلمات دالة:ليفربولمانشستر سيتيالدوري الإنجليزييورغن كلوبمحمد صلاحفيرجيل فان دايك

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...