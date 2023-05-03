تعرف على تشكيلة ليفربول اليوم ضد فولهام في الجولة 28 المؤجلة في الدوري الإنجليزي 2022-2023، موعد مباراة ليفربول وفولهام، القنوات الناقلة والمعلق.

يخوض نادي ليفربول اليوم على أرضية ملعبه "أنفيلد" مواجهة مؤجلة من تاريخ 18 مارس الماضي أمام الخصم العنيد نادي فولهام في إطار منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

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ويطمح عشاق الريدز أن يتمكن الفريق تحت قيادة كلوب من مواصلة تحقيق الانتصارات حتى نهاية الدوري على أمل الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

تشكيلة ليفربول اليوم ضد فولهام في الجولة 28 المؤجلة في الدوري الإنجليزي

المدرب: يورغن كلوب

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون ، فان دايك ، كوناتي ، أرنولد

خط الوسط: هندرسون ، فابينيو ، جونز

خط الهجوم: صلاح ، جاكبو ، دياز

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2023

تقام مباراة ليفربول وفولهام اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام والمعلق

من المقرر أن يتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium، بصوت المعلق خالد الحدي.