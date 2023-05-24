تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

يلعب مانشستر سيتي اليوم خارج الديار على أرضية ملعب "فالمر" أمام الخصم المتحدي هذا الموسم نادي برايتون في إطار منافسات الجولة 32 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

وقد تكون هذه المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للسيتي الذي توج رسميًا بطلًا للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، في حين أن هذه المواجهة مهمة بالنسبة لبرايتون الذي يسعى للحفاظ على مركزه كسادس الترتيب لضمان المشاركة أوروبيًا الموسم القادم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مساء يوم الأربعاء 24 مايو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان وسوريا.

القنوات الناقلة والمعلق لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون

من المقرر أن تبث مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق يوسف سيف.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برايتون اليوم

حراسة المرمى: أورتيغا

خط الدفاع: والكر ، لابورت ، أكانجي ، غوميز

خط الوسط: فيليبس ، بالمر ، لويس

خط الهجوم: محرز ، ألفاريز ، فودين

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