تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يخوض مانشستر سيتي مواجهة مهمة اليوم السبت حين يلاقي ضيفه ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين السيتيزنز أصحاب المركز الثاني برصيد 20 نقطة، والقديسين الذين يقبعون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياش، نايثان آكي، سيرجيو غوميز.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينغ هالاند، جاك غريليش.