تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم يترقبها متابعي وعشاق السيتي، حيث يواصل السيتي استعراض القوة الضاربة المعهودة التي يظهر بها أمام الخصوم تحت قيادة الفيلسوف بيب غوارديولا.

مانشستر سيتي اليوم لن يتهاون في خسارة أي نقطة بهدف البقاء في صدارة الدوري كونه حامل اللقب للنسخة الماضية، وذلك في المباراة التي ستقام اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 في الساعة 6:30 م بتوقيت السعودية على ملعب سانت جيمس بارك والمذاعة على قناة: beIN Sports HD 1 Premium.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا يواصل هذا الموسم تحقيق الانتصارات، حيث أنه متصدر الدوري بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز في أول جولتين، ويسعى اليوم للمواصلة على نفس النسق، حيث قد يعتمد غوارديولا على التشكيلة التالية:

الحراسة : إيديرسون

الدفاع: كانسيلو – آكي – روبين دياش - واكر

الوسط: غوندوغان – رودري – دي بروين

الهجوم: فودين – هالاند – رياض محرز

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