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تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 21 آب / أغسطس 2022 - 09:03
بيب غوارديولا (المصدر: أ ف ب)
Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola gestures during the international friendly match between Manchester City and FC Bayern Munich at at Lambeau Field in Green Bay, Wisconsin, on July 23, 2022. (Photo by Kamil KRZACZYNSKI / AFP)

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم يترقبها متابعي وعشاق السيتي، حيث يواصل السيتي استعراض القوة الضاربة المعهودة التي يظهر بها أمام الخصوم تحت قيادة الفيلسوف بيب غوارديولا. 

مانشستر سيتي اليوم لن يتهاون في خسارة أي نقطة بهدف البقاء في صدارة الدوري كونه حامل اللقب للنسخة الماضية، وذلك في المباراة التي ستقام اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 في الساعة 6:30 م بتوقيت السعودية على ملعب سانت جيمس بارك والمذاعة على قناة: beIN Sports HD 1 Premium. 

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا يواصل هذا الموسم تحقيق الانتصارات، حيث أنه متصدر الدوري بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز في أول جولتين، ويسعى اليوم للمواصلة على نفس النسق، حيث قد يعتمد غوارديولا على التشكيلة التالية:

الحراسة : إيديرسون
الدفاع: كانسيلو – آكي – روبين دياش - واكر
الوسط: غوندوغان – رودري – دي بروين
الهجوم: فودين – هالاند – رياض محرز

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كلمات دالة:تشكيلة مانشستر سيتينيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزيبيب غوارديولا

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