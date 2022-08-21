موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي هو الموعد المنتظر لعشاق الستيزنز، حيث يسعى بطل الدوري لتحقيق الفوز اليوم أمام نيوكاسل يونايتد لمواصلة التألق والصدارة بقيادة الفيلسوف بيب غوارديولا.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي حاليًا هو المركز الأول برصيد 6 نقاط، حيث أنه حقق الفوز في أول جولتين، وعلى ما يبدو أن غوارديولا يسعى لتحقيق اللقب بشكل متتالي بعد تحقيقه الموسم الماضي، خاصة بعد قدوم ماكنة التهديف الجديدة للفريق إيرلينغ هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 وذلك في تمام الساعة 6:30 م بتوقيت السعودية على ملعب سانت جيمس بارك، والقنوات الناقلة لهذه المباراة هي شبكة قنوات بي إن سبورتس: beIN Sports HD 1 Premium.

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