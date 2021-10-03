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تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة لمواجهة ليفربول اليوم

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 08:40
فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي

يلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب مع مستضيفه ليفربول في مباراة مرتقبة مساء اليوم الأحد على ملعب آنفيلد لحساب المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقام اللقاء الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويبثه شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويخوض سيتي المباراة دون خدمات الظهير أوليكساندر زينتشينكو ولاعب الوسط إيلكاي غوندوغان المصابين، إضافة للموقوف بينجامان ميندي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة لمواجهة ليفربول اليوم:

المدرب: جوسيب غوارديولا.

الحارس: إيديرسون.
خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، آيميريك لابورت، جواو كانسيلو.
خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروينه.
خط الهجوم: غابرييل جيزوس، فيل فودين، جاك غريليش.

كلمات دالة:مانشستر سيتيليفربولجوسيب غوارديولاالدوري الإنجليزيجاك غريليش

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