يلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب مع مستضيفه ليفربول في مباراة مرتقبة مساء اليوم الأحد على ملعب آنفيلد لحساب المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقام اللقاء الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويبثه شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويخوض سيتي المباراة دون خدمات الظهير أوليكساندر زينتشينكو ولاعب الوسط إيلكاي غوندوغان المصابين، إضافة للموقوف بينجامان ميندي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة لمواجهة ليفربول اليوم:

المدرب: جوسيب غوارديولا.

الحارس: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، آيميريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: غابرييل جيزوس، فيل فودين، جاك غريليش.