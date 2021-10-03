يلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب مع مستضيفه ليفربول في مباراة مرتقبة مساء اليوم الأحد على ملعب آنفيلد لحساب المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقام اللقاء الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويبثه شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.
ويخوض سيتي المباراة دون خدمات الظهير أوليكساندر زينتشينكو ولاعب الوسط إيلكاي غوندوغان المصابين، إضافة للموقوف بينجامان ميندي.
تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة لمواجهة ليفربول اليوم:
المدرب: جوسيب غوارديولا.
الحارس: إيديرسون.
خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، آيميريك لابورت، جواو كانسيلو.
خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروينه.
خط الهجوم: غابرييل جيزوس، فيل فودين، جاك غريليش.
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