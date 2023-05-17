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تشكيلة مانشستر سيتي اليوم أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 17 أيّار / مايو 2023 - 07:42
(Photo by Oli SCARFF / AFP)
(Photo by Oli SCARFF / AFP)

نستعرض معكم من خلال هذه المقالة التوقعات حول تشكيلة مانشستر سيتي اليوم أمام ريال مدريد في مرحلة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

اقرأ ايضاًتوقعات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023توقعات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ينتظر الجميع مباراة الموسم اليوم بين السيتي والريال على أرضية ملعب "الاتحاد" في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، ومن المقرر أن تقام المواجهة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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لقاء الريال والسيتي انتهى في الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهو ما زاد من كمية الحماس والإثارة لمعرفة من سيخطف بطاقة نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة إنتر ميلان الإيطالي.

تشكيلة مانشستر سيتي اليوم أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

المدرب: بيب غوارديولا
التشكيلة: 3-4-2-1

الحارس: إيدرسون
الدفاع: كايل والكر ، روبن دياز ، مانويل أكانجي
الوسط: برناردو سيلفا ، جون ستونز ، رودري ، غراليش
الهجوم: كيفن دي بروين ، إيرلينغ هالاند ، إيلكاي غوندوغان

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