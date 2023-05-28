تشكيلة مانشستر يونايتد أمام فولهام الأحد 28 مايو في الدوري الإنجليزي 2023

نستعرض لكم من خلال هذه المقالة تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة اليوم الأحد 28 مايو أمام فولهام، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 38 من مسابقة الدوري الإنجليزي 2022-2023.

يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي فولهام على أرضية ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة 38 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، وذلك مساء الأحد الموافق 28 من شهر مايو الحالي، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ويطمح عشاق الشياطين الحمر أن يتمكن الفريق تحت قيادة تين هاغ من تحقيق الفوز في لقاء اليوم على فولهام، لضمان المركز الثالث الذي خطفه مؤخرًا من نيوكاسل يونايتد، فالفوز اليوم يرفع مان يونايتد إلى 75 نقطة في ترتيب البريميرليغ.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام اليوم في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي؟

تنقل مباراة مانشستر يونايتد وفولهام اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 3 HD Premium، وسيتولى المعلق رؤوف خليف مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات هذه المباراة.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام فولهام اليوم

المدرب: إيريك تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أرون ون بيساكا ، رافاييل فاران ، فيكتور ليندلوف ، تايرل مالاسيا

خط الوسط: كاسيميرو ، كريستيان إريكسين ، برونو فرنانديز

خط الهجوم: جادن سانشو ، أنثوني مارسيال ، ماركوس راشفورد