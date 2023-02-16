تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في ذهاب دور خروج المغلوب.

يستعد نادي مانشستر يونايتد اليوم لخوض الاستحقاق الأوروبي عندما يحل ضيفًا هذا المساء على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" لمواجهة نادي برشلونة الإسباني في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

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ويتطلع الشياطين الحمر بقيادة الهولندي تين هاغ إلى تحقيق نتيجة إيجابية في جحيم الكامب نو، بهدف تسهيل المهمة في الإياب عندما يلعب الفريقين على "أولد ترافورد".

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الأوروبي

المدرب: تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1