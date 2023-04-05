تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المؤجلة من الأسبوع 25.

يستقبل مانشستر يونايتد اليوم نظيره نادي برينتفورد على أرضية ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة 25 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 22-23.

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الشياطين الحمر يطمحون في هذا اللقاء إلى العودة إلى سكة الانتصارات خاصة بعد سلسلة من النتائج السلبية مؤخرًا، آخرها الخسارة بهدفين أمام نيوكاسل والتراجع من المركز الثالث للخامس في سلم ترتيب الدوري.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: إيريك تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا ، فاران ، مارتينيز ، لوك شو

خط الوسط: سابيتسر ، فريد ، برونو فرنانديز

خط الهجوم: راشفورد ، فيغهورست ، أنتوني