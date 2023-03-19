تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام فولهام اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي مانشستر يونايتد اليوم لاستقبال نادي فولهام على أرضية ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

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وستنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام اليوم الأحد 19 مارس 2023 في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ومن المقرر أن تنقل هذه المواجهة الحاسمة في ربع نهائي الاتحاد الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق أحمد البلوشي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام فولهام اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

المدرب: إيريك تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت ، رافاييل فاران ، ليساندرو مارتينيز ، تايرل مالاسيا

خط الوسط: فريد ، سكوت ماكتومناي ، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: فاكوندو باليستري ، فاوت فيغهورست ، ماركوس راشفورد