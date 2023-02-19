تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع 24.

يدخل اليوم نادي مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة لمواجهة ليستر سيتي على مسرح الأحلام "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويحرص الشياطين الحمر على مواصلة تقديم الأداء المتميز وتحقيق الانتصارات، في سبيل البقاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى والمنافسة على تحقيق اللقب مع آرسنال ومانشستر سيتي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: إيريك تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: دالوت ، فاران ، مارتينيز ، لوك شاو

خط الوسط: سابيتسر ، فريد ، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: سانشو ، فيغهورست ، راشفورد