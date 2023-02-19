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مانشستر يونايتد في رحلة البحث عن الصدارة اليوم أمام ليستر في الدوري الإنجليزي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 19 شباط / فبراير 2023 - 06:56
(Photo by Geoff Caddick / AFP)
(Photo by Geoff Caddick / AFP)

يستضيف نادي مانشستر يونايتد اليوم نظيره ليستر سيتي على أرضية ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

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وينافس الشياطين الحمر في الوقت الحالي على الصدارة في البريميرليغ، حيث أن الفريق بقيادة الهولندي تين هاغ حقق نتائجًا إيجابية جعلته يملك 46 نقطة في رصيده، بفارق 8 نقاط فقط عن المتصدر آرسنال.  

من ناحية أخرى، يحارب ليستر سيتي بقيادة المدرب بريندان رودجيرس للبقاء والمنافسة في الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي، وتفادي الهبوط من خلال تحقيق الفوز اليوم على مان يونايتد. 

توقيت مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 19 فبراير 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق حسن العيدروس.

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ونستعرض لكم فيما يلي توقيت مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الجولة 24 في مختلف الدول العربية: 

  • الساعة 3:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس
  • الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا
  • الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين والعراق ولبنان وسوريا
  • الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

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