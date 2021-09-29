تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمواجهة فياريال اليوم

يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي غريمه فياريال الإسباني اليوم الأربعاء على ملعب أولد ترافورد لحساب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ويقام اللقاء الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعته عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ولن يشارك هاري ماغواير ولوك شو وماركوس راشفورد وآدم ديالو مع الشياطين الحمر بداعي الإصابة، فيما يغيب آرون وان بيساكا بداعي الإيقاف بعد طرده في المباراة الماضية أمام يانغ بويز.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمواجهة اليوم (4-2-3-1):

المدرب: أولي غونار سولشاير.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافاييل فاران، فيكتور لينديلوف، أليكس تيليش.

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، بول بوغبا.

خط الهجوم: مايسون غرينوود، برونو فيرنانديش، جايدون سانشو، كريستيانو رونالدو.