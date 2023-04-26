تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم في الأسبوع 33.

يستضيف نادي مانشستر سيتي اليوم نظيره نادي أرسنال على أرضية ملعب "الاتحاد" في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

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ويتطلع السيتي بقيادة الفيلسوف الإسباني بيب غوارديولا هذا المساء إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط بهدف تضييق الخناق على الجانرز والاقتراب من التتويج بلقب البريميرليغ لمرة أخرى وذلك بجهود كل من النجم العربي رياض محرز الذي يلعب أساسيًا اليوم برفقة هالاند وبقية النجوم.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

المدرب: بيب غوارديولا

التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جون ستونز ، روبن دياز ، إيمريك لابورت

خط الوسط: رياض محرز ، رودري ، إيلكاي غوندوغان ، جاك غراليش

خط الهجوم: كيفين دي بروين ، إيرلينغ هالاند ، برناردو سيلفا