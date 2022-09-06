تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هي أبرز ما يشغل بال متابعي بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، حيث أن السيتزنز يمنون النفس أن يتوج فريقهم هذا العام بذات الأذنين خاصة بعد قدوم هالاند.

وسيحل مان سيتي ضيفًا على نادي إشبيلية على ملعب " رامون سانشيز بيزخوان" اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، وذلك في المباراة التي ستلعب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في دوري أبطاال أوروبا 2023

تحدثت بعض التقارير والمصادر الأوروبية عن تشكيلة مان سيتي المتوقعة اليوم أمام إشبيلية التي سيعتمدها الفيلسوف بيب غوارديولا، وبحسب ما ورد فإن المدرب الإسباني سيعتمد خطة لعب الفريق المعتادة، ومن المتوقع أن يدخل اليوم ضمن تشكيلة السيتي المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: إيدرسون

الدفاع: كانسيلو – دياز – أكانجي – أكي

الوسط: غوندوغان – رودري – دي بروين

الهجوم: محرز – هالاند - غريليش

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة