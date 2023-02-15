تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام ارسنال في الجولة 12 المؤجلة من الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في قمة البريميرليغ.

يستضيف المتصدر نادي ارسنال اليوم نظيره مانشستر سيتي على أرضية ملعب "استاد الإمارات" في إطار منافسات الجولة 12 المؤجلة في الدوري الإنجليزي من تاريخ 19 أكتوبر 2022.

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ويتطلع السيتي بقيادة الفيلسوف بيب غوارديولا إلى اقتناص الثلاث نقاط هذا المساء من الجانرز للتساوي برصيد النقاط، والذي سيصبح 51 نقطة لكل منهما.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام ارسنال في الجولة 12 المؤجلة من الدوري الإنجليزي

المدرب: بيب غوارديولا

التشكيلة: 4-2-3-1