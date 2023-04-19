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تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 19 نيسان / أبريل 2023 - 08:20
(Photo by Oli SCARFF / AFP)
(Photo by Oli SCARFF / AFP)

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها معكم فيما يلي، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم في ربع نهائي البطولة.

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يتطلع نادي مانشستر سيتي اليوم لحسم التأهل من خلال بوابة ملعب "أليانز أرينا" وذلك حينما يلاقي بايرن ميونخ في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

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وتقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وستنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق حفيظ دراجي. 

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا

المدرب: بيب غوارديولا
التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان آكي ، روبن دياز ، مانويل أكانجي 

خط الوسط: جاك غراليش ، رودري ، جون ستونز ، برناردو سيلفا

خط الهجوم: إلكاي غوندوغان ، إيرلينغ هالاند ، دي بروين


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