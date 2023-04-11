تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى كل التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم في دور ربع النهائي.

تلعب اليوم قمة ذهاب دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا 22-23 بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ على ملعب "الاتحاد" في إنجلترا، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: بيب غوارديولا

التشكيلة: 4-2-3-1

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حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جون ستونز ، مانويل أكانجي ، روبن دياز ، ناثان أكي

خط الوسط: رودري هيرنانديز ، إلكاي غوندوغان ، كيفين دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا ، إيرلينغ هالاند ، جاك غراليش