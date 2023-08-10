تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام بيرنلي في افتتاحية الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في بداية الموسم الجديد.

يستعد نادي مانشستر سيتي لخوض أول مواجهة في الموسم الجديد خارج الديار أمام نادي بيرنلي على أرضية ملعب "تورف مور" في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24.

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السيتي بقيادة غوارديولا يتطلع إلى دخول الموسم بقوة منذ البداية من خلال تحقيق الفوز على بيرنلي الصاعد حديثًا للدرجة الأولى، حيث أن المنافسة لن تكون سهلة على الإطلاق هذا العام وبالأخص من طرف آرسنال الذي استهل الموسم بتحقيق لقب الدرع الخيرية الأسبوع الماضي.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام بيرنلي في افتتاحية الدوري الإنجليزي 2023