تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى موعد وملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم في دوري الأبطال.

ويترقب عشاق المنافسات الأوروبية اليوم الأربعاء الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية مباراة مان سيتي وبوروسيا دورتموند التي تعد أبرز لقاءات هذا المساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

والنتائج على أرض الملعب تقول أن السيتي بقيادة غوارديولا والمهاجم النرويجي هالاند لن يضيعوا فرصة الخروج من هذه المباراة بثلاث نقاط على ملعبهم "الاتحاد"، إلّا أن دورتموند أيضًا كان في مباراته الماضية التي فاز فيها بثلاثة أهداف نظيفة على كوبنهاغن وكأن لسان حاله أنا موجود هذا الموسم وأريد الذهاب بعيدًا في بطولة ذات الأذنين.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التحليلات، فإن الفيلسوف بيب غوارديولا قد يعتمد خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة مان سيتي المتوقعة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: إيدرسون

الدفاع: كانسيلو – روبن دياز – أكانجي – غوميز

الوسط: غوندوغان – رودري – دي بروين

الهجوم: برناردو سيلفا – هالاند - فودين

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