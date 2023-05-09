تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في نصف نهائي البطولة.

يحل مانشستر سيتي اليوم ضيفًا على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" لمواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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السيتي بقيادة الفيلسوف بيب غوارديولا يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في العاصمة مدريد لتسهيل المهمة في الإياب على ملعب الاتحاد، كما لا يريد عشاق السيتي أن تتكرر نتيجة الموسم الماضي، وكل الآمال معلقة على الإضافة الجديدة الموسم الحالي العملاق النرويجي إيرلينغ هالاند.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: بيب غوارديولا

التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: مانويل أكانجي ، روبن دياز ، كايل والكر

خط الوسط: جاك غراليش ، رودري ، جون ستونز ، برناردو سيلفا

خط الهجوم: إيلكاي غوندوغان ، إيرلينغ هالاند ، كيفن دي بروين