البوابة - تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في دور الـ16.

سيخوض مانشستر سيتي اليوم مواجهة قوية أمام لايبزيج الألماني على أرضية ملعب "ريد بول أرينا" في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

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ويسعى السيتي تحت قيادة بيب غوارديولا إلى تحقيق نتيجة إيجابية هذا المساء من خلال الفوز على أرض النادي الألماني، في سبيل تسهيل المهمة في الإياب على ملعب "الاتحاد"، ولتحقيق الحلم الضائع بالتتويج بلقب الأبطال.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: بيب غوارديولا

التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: أكانجي ، دياز ، والكر

خط الوسط: غراليش ، برناردو سيلفا ، رودري ، محرز

خط الهجوم: فودين ، هالاند ، غوندوغان