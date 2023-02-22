مانشستر سيتي ونجومه في مواجهة أمام لايبزيج الطموح بدوري أبطال أوروبا

البوابة – يعتزم نادي مانشستر سيتي اليوم لخوض مواجهة قوية خارج دياره على أرضية ملعب "ريد بول أرينا" أمام نادي لايبزيج الألماني، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

وبدأ السيتي في الآونة الأخيرة استعادة الزخم المعتاد وخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استطاع الإطاحة بآرسنال متصدر البريميرليغ وبات الفارق نقطتين فقط.

ولكن عند الحديث عن دوري الأبطال، فالقصة مختلفة تمامًا لا سيما وأن هذه البطولة تعد القطعة الناقصة في مسيرة بيب غوارديولا مع النادي الإنجليزي، وتحقيقها حلم يراوده منذ قدومه إلى ملعب الاتحاد.

موعد مباراة لايبزيج ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة لايبزيج ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023 اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق رؤوف خليف.

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة لايبزيج ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال في مختلف الدول العربية: