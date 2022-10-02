تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا الديربي مساء اليوم.

يلتقي اليوم قطبي مانشستر في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيستضيف مان سيتي الجار مان يونايتد على ملعب "الاتحاد"، ويسعى اليوم بيب غوارديولا وفرقته المدججة بالنجوم لتحقيق الفوز لمواصلة ملاحقة متصدر الدوري آرسنال الذي حقق الفوز أمس على توتنهام.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي تحدثت عنها المصادر والمواقع الأوروبية، وبحسب ما تابعنا وعرفنا من آخر التحليلات، فإن المدرب الإسباني بيب غوارديولا قد يعتمد خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: إيدرسون

الدفاع: والكر – دياز – أكي – كانسيلو

الوسط: دي بروين – رودري – غوندوغان

الهجوم: برناردو سيلفا – هالاند - فودين

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