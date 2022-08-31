تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي هي محط اهتمام السيتزنز، حيث لا يزال فريق بيب غوارديولا بطل الدوري الموسم الماضي يقدم أداء لا غبار عليه حتى الآن في كافة المباريات التي خاضها هذا الموسم.

ويحتل حاليًا مانشستر سيتي المركز الثاني بعد آرسنال في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، حيث أن المباراة الوحيدة التي تعثر فيها هي أمام نيوكاسل، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3، ويتطلع الفيلسوف اليوم للمضي قدمًا في بطولة الدوري الإنجليزي وحصد الثلاث نقاط أمام المتحدي هذا الموسم نادي نوتينغهام فورست.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي تم الحديث عنها من قبل المواقع والمصادر الأوروبية، حيث قد يعتمد غوارديولا في مواجهة اليوم في الجولة الخامسة من البريميرليغ على خطة لعب 4-3-3، وسيدخل ضمن تشكيلة اليوم المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: إيدرسون

الدفاع: والكر – دياز – ستونز – كانسيلو

الوسط: دي بروين – غوندوغان – رودري

الهجوم: فودين – هالاند - محرز

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