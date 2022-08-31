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تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 31 آب / أغسطس 2022 - 10:02
تشكيلة مان سيتي المتوقعة (المصدر: أ ف ب)
Manchester City FC manager Pep Guardiola speaks during a press conference ahead of friendly pre-season match against FC Bayern Munich at Lambeau Field on July 22, 2022 in Green Bay, Wisconsin. July 23 game will be first ever international soccer event at the historic Lambeau Field home of 13-Time NFL Champion Green Bay Packers. (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي هي محط اهتمام السيتزنز، حيث لا يزال فريق بيب غوارديولا بطل الدوري الموسم الماضي يقدم أداء لا غبار عليه حتى الآن في كافة المباريات التي خاضها هذا الموسم. 

ويحتل حاليًا مانشستر سيتي المركز الثاني بعد آرسنال في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، حيث أن المباراة الوحيدة التي تعثر فيها هي أمام نيوكاسل، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3، ويتطلع الفيلسوف اليوم للمضي قدمًا في بطولة الدوري الإنجليزي وحصد الثلاث نقاط أمام المتحدي هذا الموسم نادي نوتينغهام فورست. 

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي تم الحديث عنها من قبل المواقع والمصادر الأوروبية، حيث قد يعتمد غوارديولا في مواجهة اليوم في الجولة الخامسة من البريميرليغ على خطة لعب 4-3-3، وسيدخل ضمن تشكيلة اليوم المتوقعة الأسماء التالية: 

الحراسة: إيدرسون
الدفاع: والكر – دياز – ستونز – كانسيلو
الوسط: دي بروين – غوندوغان – رودري
الهجوم: فودين – هالاند - محرز

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