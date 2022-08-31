موعد مباراة مان سيتي ونوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي هو اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث تلتقي فرقة بيب غوارديولا مع نوتينغهام المتحدي هذا الموسم ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ.

ويتطلع اليوم مانشستر سيتي بقيادة الفيلسوف غوارديولا أن يواصل التألق في الدوري الإنجليزي، حيث أن بطل الدوري الموسم الماضي تعثر مرة واحدة فقط منذ بداية الموسم بالتعادل أمام نيوكاسل، ولكن مع قدوم هالاند إلى السيتي هذا الصيف، بات السيتزنز خطير جدًا ولا يؤتمن جانبه حتى لو كان متأخرًا في النتيجة.

موعد مباراة مان سيتي ونوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مان سيتي ونوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي هو اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يستضيف السيتي نظيره نوتنغهام فورست على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الخامس من البريميرليغ.

وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ونوتينغهام فورست في تمام الساعة 9:30 م بتوقيت السعودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

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