تعرف على تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023، موعد مباراة مان سيتي ووست هام يونايتد، القنوات الناقلة والمعلق.

يستضيف نادي مانشستر سيتي اليوم نظيره نادي وست هام يونايتد على أرضية ملعب "استاد الاتحاد" في إطار منافسات الجولة 28 المؤجلة من تاريخ 19 مارس الماضي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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السيتي يحتل المركز الثاني مؤقتًا برصيد 76 بعد تفوق أرسنال أمس على تشيلسي ووصوله للنقطة 78، ولا تزال هناك 5 مباريات حتى نهاية الموسم أمام غوارديولا ولاعبيه لاستعادة الصدارة وبفارق مريح.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: بيب غوارديولا

التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: والكر ، دياز ، أكانجي

خط الوسط: محرز ، رودري ، ستونز ، غراليش

خط الهجوم: غوندوغان ، هالاند ، ألفاريز

موعد مباراة مان سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023

تقام مباراة مان سيتي ووست هام يونايتد اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ووست هام يونايتد والمعلق

من المقرر أن يتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق رؤوف خليف.