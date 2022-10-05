تشكيلة مان سيتي اليوم أمام كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا يترقب معرفتها مشجعي بطل الدوري الإنجليزي الذي يستضيف هذا المساء نظيره نادي كوبنهاغن الدنماركي على ملعب "الاتحاد"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وينتظر مشجعي السيتي مواجهة اليوم على أحر من الجمر، حيث أن النادي الإنجليزي يتصدر مجموعته التي تضم دورتموند وإشبيلية وكوبنهاغن بكل أريحية، إلى جانب أن الفريق يبدع ويمتع منذ بداية الموسم خاصة بعد انضمام الدبابة النرويجية هالاند الذي يضع بصمته في كل مباراة وفي طريقه لتحطيم العديد من الأرقام القياسية.

تشكيلة مان سيتي اليوم أمام كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة مان سيتي اليوم أمام كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتوقعتها العديد من المصادر التحليلية في أوروبا، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد مدرب السيتي بيب غوارديولا على خطة لعب 4-3-3، وستكون ضمن تشكيلة اليوم المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: إيدرسون

الدفاع: كانسيلو – دياز – لابورت - غوميز

الوسط: دي بروين – سيلفا - غوندوغان

الهجوم: فودين – هالاند - ألفاريز

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