تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

يخوض مان يونايتد اليوم مواجهة أمام أستون فيلا على ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، ويطمح مشجعي الشياطين الحمر أن يعوض الفريق اليوم الخسارة التي تلقاها أمام فيلا ومدربهم الجديد أوناي إيمري بنتيجة 3-1 في منافسات البريميرليغ الأسبوع الماضي.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية تداولتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يعتمد المدرب تين هاغ على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دي خيا

الدفاع: بيساكا – ليندلوف – ماغواير – مالاسيا

الوسط: مكتوميناي – فريد – إيلانغا – زيدان إقبال – غارناتشو

الهجوم: مارسيال

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