تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في إياب الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد نادي مانشستر يونايتد اليوم لخوض مواجهة مصيرية على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضد نادي إشبيلية، وهو لقاء يتطلع فيه الشياطين الحمر إلى تعديل الكفة والفوز للعبور للدور نصف النهائي، بعد لقاء الذهاب المخيب للآمال في أولد ترافورد والذي انتهى بالتعادل 2-2.

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المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وسيتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق عامر الخوذيري.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في إياب الدوري الأوروبي 2023

المدرب: إيريك تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ون بيساكا ، هاري ماغواير ، فيكتور ليندلوف ، لوك شاو

خط الوسط: فريد ، كاسيميرو ، كريستيان إريكسن

خط الهجوم: أنتوني ، أنثوني مارسيال ، جادن سانشو