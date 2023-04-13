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تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 13 نيسان / أبريل 2023 - 08:22
(Photo by Paul ELLIS / AFP)
(Photo by Paul ELLIS / AFP)

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم. 

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يلتقي نادي مانشستر يونايتد اليوم مع نظيره نادي إشبيلية الإسباني على أرضية ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023.

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المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وسيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق عصام الشوالي.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي 2023

المدرب: إيريك تين هاغ
التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: ون بيساكا ، فاران ، مارتينيز ، مالاسيا
خط الوسط: كاسيميرو ، فريد ، برونو فرنانديز
خط الهجوم: أنتوني ، فيغهورست ، سانشو


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