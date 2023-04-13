تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يلتقي نادي مانشستر يونايتد اليوم مع نظيره نادي إشبيلية الإسباني على أرضية ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023.

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المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وسيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق عصام الشوالي.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي 2023

المدرب: إيريك تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ون بيساكا ، فاران ، مارتينيز ، مالاسيا

خط الوسط: كاسيميرو ، فريد ، برونو فرنانديز

خط الهجوم: أنتوني ، فيغهورست ، سانشو