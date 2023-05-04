تعرف على تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، موعد مباراة مان يونايتد وبرايتون، المعلق والقنوات الناقلة.

يستعد نادي مانشستر يونايتد اليوم لخوض مواجهة قوية خارج الديار على أرضية ملعب "فالمر" أمام الخصم المتحدي هذا الموسم نادي برايتون، وذلك في إطار منافسات الجولة 28 المؤجلة من شهر مارس الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضًا: ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جود بيلينغهام

فريق الشياطين الحمر تحت قيادة الهولندي تين هاغ يحتل المركز الرابع برصيد 63 نقطة، ولا بديل عن الفوز في الجولات المتبقية خاصة وأن المنافسة قوية جدًا لحجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب: إيريك تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: دالوت ، ليندلوف ، لوك شاو ، مالاسيا

خط الوسط: سابيتسر ، كاسيميرو ، برونو فرنانديز

خط الهجوم: سانشو ، راشفورد ، أنتوني

موعد مباراة مان يونايتد وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة اليونايتد ضد برايتون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر.

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل مباراة مان يونايتد ضد برايتون في الجولة 28 المؤجلة في الدوري الإنجليزي على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق علي محمد علي.