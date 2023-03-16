تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام ريال بيتيس اليوم في إياب الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي مانشستر يونايتد اليوم لخوض لقاء الإياب في بطولة الدوري الأوروبي خارج الديار على أرضية ملعب "بينيتو فيامارين" امام نادي ريال بيتيس الإسباني.

اقرأ أيضًا: مدير إنتر ميلان: لوكاكو سيعود إلى تشيلسي

الشياطين الحمر سيحاولون إنهاء مهمة الإياب في دور الـ16 بأقل جهد بعد الفوز العريض في أولد ترافورد بنتيجة 4-1، في المواجهة اليوم التي ستنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الساعة 8:45 مساءً بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام ريال بيتيس اليوم في إياب الدوري الأوروبي

المدرب: تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: مالاسيا ، مارتينيز ، فاران ، ون بيساكا

خط الوسط: فريد ، كاسيميرو ، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: سانشو ، فيغهورست ، أنتوني