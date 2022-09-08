تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة بالإضافة إلى القناة الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

ويبدأ اليوم نادي مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الأوروبي تحت قيادة المدرب الهولندي المحنك تين هاغ الذي حول اليونايتد من فريق بلا روح ومتلقي للهزائم إلى فريق يحارب بشراسة للفوز، وهو ما كان واضحًا على أرض الملعب مؤخرًا بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية للشياطين الحمر، آخرها أمام آرسنال بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة مان يونايتد وريال سوسيداد اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الأوروبي

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الأوروبي نستعرضها لكم فيما يلي بحسب ما نقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، حيث سيعتمد تين هاغ مساء اليوم أمام سوسيداد خطة لعب 4-3-3، ومن المتوقع أن تدخل الأسماء التالية في تشكيلة مان يونايتد اليوم:

الحراسة: دوبرافكا

الدفاع: لوك شاو – ماغواير – لينديلوف – وان بيساكا

الوسط: فريد – كاسيميرو – فان دي بيك

الهجوم: إيلانغا – رونالدو - أنتوني

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