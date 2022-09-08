موعد مباراة مان يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي 2022-2023 اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، حيث تنطلق اليوم أولى مباريات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجديد.

ويستهل الشياطين الحمر مشوارهم في الدوري الأوروبي هذا العام في مواجهة قوية أمام النادي الإسباني ريال سوسيداد، وذلك في المباراة التي ستلعب اليوم مساءً على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، ويترقب عشاق اليونايتد مباراة فريقهم الذي حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح شكل آخر تمامًا تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد تين هاغ.

موعد مباراة مان يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مان يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، وسيتم بث المباراة بين النادي الإنجليزي والنادي الإسباني على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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