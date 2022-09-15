تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام شيريف تيراسبول اليوم في الدوري الأوروبي نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

وسيحل مان يونايتد اليوم الساعة 7:45 م بتوقيت السعودية ضيفًا على نادي شيريف تيراسبول على ملعب "شريف"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في الدوري الأوروبي والتي ستنقل على beIN Sports 1 HD Premium.

ويطمح مشجعي الشياطين الحمر أن يعدل فريقهم الكفة في مواجهة اليوم من خلال تحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة أمام ريال سوسيداد المباراة الماضية في أولد ترافورد.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام شيريف تيراسبول اليوم في الدوري الأوروبي

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام شيريف تيراسبول اليوم في الدوري الأوروبي تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، حيث من المتوقع أن يعتمد المدرب الهولندي تين هاغ خطة لعب 4-3-3، وسيدخل ضمن تشكيلة مان يونايتد اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دي خيا

الدفاع: دالوت – ماغوير – مارتينيز – لوك شاو

الوسط: إريكسن – كاسيميرو – برونو فرنانديز

الهجوم: أنتوني – رونالدو – سانشو

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