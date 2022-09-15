موعد مباراة مان يونايتد وشيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

ويدخل اليوم الشياطين الحمر تحت قيادة تين هاغ في مواجهة مهمة أمام شيريف تيراسبول ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، حيث يتطلع الفريق لتحقيق الفوز ولا بديل عن ذلك خاصة بعد الهزيمة أمام سوسيداد المباراة الماضية على أولد ترافورد عقب احتساب الحكم ضربة جزاء أثير حولها بعض التساؤلات لعدم صحتها.

موعد مباراة مان يونايتد وشيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مان يونايتد وشيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 7:45 م بتوقيت السعودية، حيث سيحل الشياطين الحمر ضيوفًا على ملعب "شريف" في مولدوفا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد شيريف تيراسبول عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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