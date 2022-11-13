تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

يستعد مان يونايتد اليوم لخوض مواجهة خارج الديار أمام فولهام على ملعب "كرافين كوتاج" في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وستكون هذه المباراة الأخيرة للشياطين الحمر هذا العام، استعدادًا لمنافسات كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق 20 نوفمبر الأحد القادم.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب تين هاغ على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دي خيا

الدفاع: لوك شاو – مارتينيز – ماغواير – ليندلوف

الوسط: إريكسن – كاسيميرو – غارناتشو – برونو فرنانديز – راشفورد

الهجوم: مارسيال

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