تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 12 فبراير 2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 23 من البريميرليغ.

يستعد مانشستر يونايتد اليوم لمواجهة قوية خارج الديار على أرضية ملعب "أيلاند رود" أمام نظيره ليدز يونايتد في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

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ويعوّل الشياطين الحمر بقيادة الهولندي تين هاغ على أن يتعثر السيتي اليوم أمام أستون فيلا، حيث في حالة تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط سيصبح اليونايتد في المركز الثاني خلف آرسنال برصيد 46 نقطة.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: إيريك تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1