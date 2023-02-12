تعرف على توقيت مباراة مان يونايتد وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة 23 من البريميرليغ.

يستعد نادي مانشستر يونايتد اليوم لخوض مواجهة قوية خارج الديار على أرضية ملعب "أيلاند رود" أمام نظيره ليدز يونايتد، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الشياطين الحمر لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية تحت قيادة المدرب الهولندي تين هاغ، خاصة وأن الفريق حاليًا يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة.

توقيت مباراة مان يونايتد وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة مان يونايتد وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 12 فبراير 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق خالد الحدي.

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد اليوم في مختلف الدول العربية: