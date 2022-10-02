تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا الديربي مساء اليوم.

يلتقي اليوم قطبي مانشستر في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيحل مان يونايتد ضيفًا على الجار مان سيتي على ملعب "الاتحاد"، ويسعى اليوم تين هاغ وفرقته المعززة بالصفقات الجديدة والأسماء اللامعة لتحقيق الفوز ومواصلة التألق للتقدم إلى ما هو أكثر من المركز السادس في البريميرليغ.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي تحدثت عنها المصادر والمواقع الأوروبية، وبحسب ما تابعنا وعرفنا من آخر التحليلات، فإن المدرب الهولندي تين هاغ قد يعتمد خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دي خيا

الدفاع: مالاسيا – مارتينيز – فاران - دالوت

الوسط: إريكسن – مكتوميناي – برونو فرنانديز

الهجوم: سانشو – راشفورد - أنتوني

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