تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 22-23 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يلعب مانشستر يونايتد اليوم مباراة خارج أرضه على ملعب "سيتي جرواند" أمام نادي نوتينغهام فورست في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة الشياطين الحمر في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، على قناة beIN Sports 1 HD بصوت المعلق محمد بركات.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب: إيريك تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: مالاسيا ، ماغواير ، لوك شاو ، ون بيساكا

خط الوسط: كاسيميرو ، سابيتسر ، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: سانشو ، فيغهورست ، أنتوني