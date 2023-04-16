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تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 16 نيسان / أبريل 2023 - 09:03
(Photo by Darren Staples / AFP)
(Photo by Darren Staples / AFP)

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 22-23 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم. 

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يلعب مانشستر يونايتد اليوم مباراة خارج أرضه على ملعب "سيتي جرواند" أمام نادي نوتينغهام فورست في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة الشياطين الحمر في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، على قناة beIN Sports 1 HD بصوت المعلق محمد بركات. 

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 

المدرب: إيريك تين هاغ
التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: مالاسيا ، ماغواير ، لوك شاو ، ون بيساكا
خط الوسط: كاسيميرو ، سابيتسر ، برونو فيرنانديز
خط الهجوم: سانشو ، فيغهورست ، أنتوني


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