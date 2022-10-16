تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة اليوم.

يستضيف اليوم مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل المتحدي هذا الموسم على ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي، حيث يسعى الشياطين الحمر بقيادة تين هاغ إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وحصد النقاط، خاصة بعد تحقيق الفوز في آخر مبارتين على صعيد البريميرليغ والدوري الأوروبي.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي تناقلتها بعض المواقع والمصادر الرياضية الأوروبية، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد مدرب الشياطين الحمر تين هاغ على خطة لعب 4-3-3، ومن المتوقع دخول الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: دي خيا

الدفاع: دالوت – ليندلوف – مارتينيز – لوك شاو

الوسط: برونو فرنانديز – كاسيميرو - إريكسن

الهجوم: أنتوني – رونالدو - راشفورد

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