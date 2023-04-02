البوابة - يستعد نادي مانشستر يونايتد اليوم لخوض مواجهة قوية خارج الديار على أرضية ملعب "سانت جيمس بارك" أمام نادي نيوكاسل يونايتد في إطار منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

مان يونايتد يقبع منذ فترة طويلة في المركز الثالث في سلم ترتيب البريميرليغ خلف كل من السيتي وآرسنال، في حين يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الخامس في الترتيب برصيد 47 نقطة، ويسعى اليوم للفوز على أرضه لحصد النقاط وتأمين المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

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تنطلق صافرة البداية في مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: إيريك تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو ، مارتينيز ، فاران ، وان بيساكا

خط الوسط: فريد ، سابيتسر ، برونو فرنانديز

خط الهجوم: راشفورد ، فيغهورست ، أنتوني