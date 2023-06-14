نستعرض معكم من خلال هذه المقالة تشكيلة مصر المتوقعة اليوم أمام غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة الحاسمة في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

يستعد منتخب مصر لحجز بطاقة التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار من خلال خوض مواجهة قوية أمام منتخب غينيا اليوم على أرضية الملعب الكبير لمراكش في المغرب، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ويتصدر حاليًا منتخب الفراعنة مجموعته برصيد 9 نقاط بالتساوي مع نظيره الغيني، وهو ما يعني أن الفوز اليوم سيضمن التأهل مباشرة إلى البطولة القارية المقبلة في يناير، والتعادل سيؤهل كلا من مصر وغينيا سويًا على حساب كل من إثيوبيا ومالاوي في نفس المجموعة.

تشكيلة مصر المتوقعة اليوم أمام غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024

المدرب: روي فيتوريا

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي ، محمد عبد المنعم ، علي جبر ، محمد هاني

خط الوسط: محمود حمادة ، مروان عطية ، أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش ، مصطفى محمد ، محمد صلاح