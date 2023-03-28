تشكيلة مصر المتوقعة اليوم ضد مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الرابعة من التصفيات.

يستعد منتخب مصر اليوم لخوض مواجهة خارج الديار أمام نظيره منتخب مالاوي على أرضية ملعب "استاد بينجو" في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين منتخب الفراعنة ومالاوي في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت مصر، والتي سيتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 4 بصوت المعلق علي محمد علي.

تشكيلة مصر المتوقعة اليوم ضد مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2023

المدرب: روي فيتوريا

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، محمد عبد المنعم ، أحمد حجازي ، محمد هاني

خط الوسط: محمود حماده ، طارق حامد ، حمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش ، مصطفى محمد ، محمد صلاح