تشكيلة منتخب السعودية المحتملة ضد بولندا في مونديال قطر

يدخل منتخب السعودية مباراته اليوم السبت أمام خصمه البولندي على أرضية ستاد المدينة التعليمية منتشياً بفوزه التاريخي على المنتخب الأرجنتيني ضمن المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتفوق "الأخضر" على ليونيل ميسي ورفاقه بهدفين لهدف في اللقاء الافتتاحي عن جدارة واستحقاق، فيما تعادل البولنديون دون أهداف مع منتخب المكسيك.

وسيكون المدير الفني هيرفي رينارد مضطراً لإجراء بعض التغييرات في ظل إصابة النجمين ياسر الشهراني وسلمان الفرج.

تقام المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق حسن العيدروس، وAlkass EXTRA One HD بتعليق خليل البلوشي، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق سمير المعيرفي.

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام بولندا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: هيرفي رينارد.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي آل بليهي، محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو، عبد الإله المالكي، نواف العابد.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري.