كأس العالم: التشكيلة المتوقعة لـ بولندا في مواجهة السعودية

يبدو منتخب بولندا مطالباً بتحقيق الفوز حين يلاقي غريمه السعودي اليوم السبت على أرضية ستاد المدينة التعليمية في واحدة من أبرز مواجهات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

تعادل المنتخب البولندي في مباراته الافتتاحية دون أهداف مع خصمه المكسيكي، فيما تغلب "الأخضر" السعودي على منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بهدفين لهدف.

تقام المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق حسن العيدروس، وAlkass EXTRA One HD بتعليق خليل البلوشي، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق سمير المعيرفي.

تشكيلة بولندا المتوقعة أمام السعودية اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: سيسلاو ماشنيويز.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: يان بيدناريك، كاميل غليك، ياكوب كيفيور.

خط الوسط: ماتي كاش، داميان سيمانسكي، غريغور كريتشوفياك، بيوتر جيلينسكي، نيكولا زاليفسكي.

خط الهجوم: آركاديوش ميليك، روبرت ليفاندوفسكي.